Johan le guarda mucho respeto al club canadiense

Redacción – El delantero del Monstruo, Johan Venegas, se enamoró de su paso por Montreal Impact y lo considera su segunda casa, gracias a los buenos ratos que vivió.

Venegas vistió los colores del club canadiense en las temporadas 2015 y 2016. En ese período, el futbolista se dejó cautivar por Montreal y su gente.

El cariño del «Cachetón» por la escuadra canadiense es tan grande y especial, que provocó que el jugador se emocionara cuando se dio cuenta que enfrentaría al Impact.

Ese respeto y cariño quedó de lado en el juego de Concachampions. Johan se lució con un gol de cabeza, que ayudó para que los morados empataran 2-2.

Lea también: Thierry Henry elogia al Monstruo: «Jugaron de forma increíble y tienen un técnico muy bueno»

El atacante morado fue uno de los puntos altos del cuadro liderado por Paté, que sacó a relucir el notable estilo de juego que desarrolla el Monstruo.

Johan afirma que el cuadro morado jugó bien ante los norteamericanos, aunque eso sí, dejó claro que dos errores les costó muy caro en el partido.

«El equipo jugó muy bien y obviamente dos errores nos cuestan los goles, a nivel internacional no te puedes equivocar y a partir de ahí, tuvimos un buen volumen en ofensiva, creamos muchas llegadas y al final sacamos el empate.

Contento, muy feliz de enfrentar Montreal, ya que es una segunda casa la verdad, me enamoré del club, de la ciudad y cuando me di cuenta que íbamos a enfrentarlos me llenó de mucha felicidad».

Al conocer muy bien al equipo, el atacante morado contó un poco del ambiente que espera al Monstruo en el juego de vuelta ante el Montreal en suelo canadiense.

«No es un ambiente como el acá en Costa Rica, es un estadio muy grande, creo que le caben unas 75 mil personas, pero no lo van abrir todo, creo que van haber entre 19 mil o 20 personas.

Creo que la cultura de allá, no es como acá de estar alentando todo el partido, allá lo ven más, no hay tanto ambiente pero al final lo que cuenta es lo que sucede adentro».

La vuelta entre Impact y Saprissa será el próximo miércoles 26 de febrero en el Estadio Olímpico de Montreal, que se vestirá de gala para este importante juego.