Suceso ocurrió en Heredia

Redacción- Una joven denunció en redes sociales un presunto intento de secuestro en plena luz del día en la provincia herediana.

La joven de apellidos Fernández Bolaños, contó que dos hombres intentaron montarla a un carro a la fuerza en el Parque conocido como «Las Embarazadas».

Contó que pudo escapar de los hombres pero el forcejeo que tuvo con estos le provocó graves heridas en su cara y una pierna, que uno de estos cortó con un cuchillo.

«Me golpearon toda y me cortaron la pierna 18 cm con un cuchillo, ya la denuncia está puesta con las características del carro y de los tipos», contó la joven.

Joven interpuso denuncia

La joven interpuso la denuncia el mismo día del incidente ocurrido a eso de las 2 de la tarde cuando esta se dirigía a la universidad.

Fernández dijo a AM Prensa que uno de los hombres la empujó contra un muro en varias ocasiones hasta que acuchilló su pierna.

«Dejemos a esta, vamos por otra», dijo uno de los hombres, recordó Fernández.

La afectada presentó la denuncia ante el OIJ en Heredia, luego de ser atendida en el centro hospitalario.

«Yo lo único que pensé es que ya me iba a matar pero prefería que me mataran peleando, y mi familia encontrará un cuerpo para enterrar y supieran qué me pasó, antes de que me montarán al carro y nunca más ver a mi familia ni mi hija», relató la víctima.

La mujer contó que supo del caso de una joven a quien un carro siguió en Heredia por las cercanías del Parque del Carmen.

Este medio intentó comunicarse con el OIJ para obtener información del caso, pero no recibimos respuesta alguna.