Redacción – Sol Jack Hall es un joven transgénero de 22 años, oriundo de Estados Unidos, quien reveló un vídeo del momento justo en el que ve su pecho, por primera vez, sin senos.

Tras realizarse una mastectomía, Hall oficialmente dejó atrás los senos con los que nunca se identificó. Ahora se siente más cómodo y feliz con su renovada imagen.

En el vídeo se ve cuando se conmueve cuando ve su pecho por primera vez sin senos y continúa conmovido hasta que el enfermero le coloca nuevamente el vendaje especial.

i’d like to share my very personal chest reveal moment with the world, to hopefully show that despite the endless negative experiences we trans people have, we also get to experience some of the best feelings in the world. use this video to manifest your own future if you need to pic.twitter.com/sZQHjPfJAl

— sol🌞 (@capritran) February 17, 2020