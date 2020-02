Junior es uno de los puntos altos del León

Redacción – El experimentado defensor del León, Junior Díaz, cree que rompió un tabú en La Liga de fichar jugadores de experiencia, gracias a sus grandes actuaciones.

A sus 36 años, Díaz está en un nivel bastante alto con Alajuelense, que en los últimos torneos ha optado por contratar hombres de mucho rodaje.

Junior es actualmente uno de los consentidos de la afición eriza. Para ganarse ese cariño, el defensor ha tenido que realizar una ardua labor dentro de la cancha.

En sus primeros días en la institución centenaria fue muy criticado por los fanáticos erizos, ya que consideraban que el futbolista no le aportaría mucho al plantel.

Conforme han ido pasando los partidos, el defensor se ha ganado el respeto de propios y extraños, ya que ha demostrado que continua en un nivel muy bueno.

Su gran papel generó que La Liga le buscara un compañero en la zona baja eriza. El elegido fue Adolfo Machado que a sus 34 años estampó su firma con el León.

Díaz y Machado conforman una zaga que entre ambos acumula 70 años. Pese a todo lo que dice, Junior afirma que rompió un tabú en Alajuelense.

«Fui un poco criticado cuando vine al club, por un tema no de rendimiento si no tal vez por edad, que pensaban que uno ya no podría dar más.

Yo siento que he podido venir acá y he podido aportar, lo que he aprendido en toda mi carrera y también con la llegada de Machado.

Tal vez alguna gente se puso a pensar en lo mismo, porque traían gente a alguien con mucha experiencia y de más edad, pero con Machado fue un poco más reservado el tema.

Ya que vieron que yo vine a competir y como dicen, rompí un tabú de contratar que se venía en La Liga, que no servía contratar jugadores viejos y de mayor edad.

Y que había renovar todo el equipo con jóvenes. Un equipo debe ser un balance entre experiencia y juventud, eso ha sido con el rendimiento que he dado. Ahora junto con Machado me ha tocan jugar varios partidos».

En el presente Clausura 2020, Junior contabiliza 767 minutos a lo largo de ocho partidos. Además, suma un gol que consiguió ante Pérez Zeledón en la fecha dos.