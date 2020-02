Redacción- El cantante Justin Bieber acaba de presentar su nuevo disco, un trabajo llamado Changes que ya ha conseguido llegar al número uno de las ventas de Billboard.

El nuevo príncipe del pop acaba de destronar al rey del rock, por lo menos en un dato de ventas musicales.

Hace poco más de una semana salió a la venta el nuevo disco de Justin y ya se ha colocado en el número uno de Billboard

Es importante mecnionar que el cantante estuvo apartado de la música durante los últimos tres años, debido a la ansiedad, depresión y demás problemas que le obligaron a retirarse.

Justin Bieber ha conseguido que un disco suyo llegue a esta posición dentro de la lista donde aparecen los discos más populares de la semana basándose en un cómputo de ventas.

Super grateful for this past week with #changes. This week is the big finale of #JustinBieberSeasons and another music video from changes on @AppleMusic and I think I might give you a visual album 🤔

— Justin Bieber (@justinbieber) February 24, 2020