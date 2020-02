La Liga buscará su victoria número 100 en Clásicos

Redacción – El portero de Alajuelense, Leonel Moreira, asegura que sabe muy bien de la magnitud del Clásico Nacional, por lo que defenderá los colores de La Liga a muerte.

Leonel debutará en esta clase de partidos, donde se reúnen las aficiones más grandes de Costa Rica, que a lo largo de 90 minutos viven momentos inexplicables.

La rivalidad entre manudos y morados es bastante añeja, debido que a lo largo de la historia ambos conjuntos han protagonizado partidos épicos dentro de la cancha.

Por ello, la magnitud de estos enfrentamiento es totalmente diferente. El Osito lo sabe muy bien y a las puertas de su primer Clásico buscará ser una muralla para el León.

Moreira asegura que defenderá los colores rojinegros a muerte, con el fin de poder sacar la tarea en la complicada visita a San Juan de Tibás

«Uno como jugador debe retribuir el cariño de la afición, trabajando, haciendo las cosas bien en la cancha. En los partidos que restan trataré de entregarme al máximo.

Como me he caracterizado en los años que estuve aquí o donde he estado siempre, defendiendo los colores a muerte y eso no será la excepción.

Sé de la magnitud del Clásico, por eso voy a defender los colores de La Liga a muerte, ahora me toca defender estos colores. Estoy feliz y trabajaré al 100% para poner en practica lo entrenado».

El arquero se ha robado el corazón de la afición liguista, que vio como Moreira festejó como un manudo más los goles de La Liga ante Municipal Grecia.

El juego entre Saprissa vs Alajuelense está pactado para las 4:30 de la tarde en La Cueva, que se vestirá de gala para una nueva edición del Clásico.

Declaraciones dadas a Diario Deportivo CR