Redacción- La productora Primo Entertainment anunció la liberación del último grupo de entradas disponibles numeradas para el concierto de los Backstreet Boys del próximo 28 de febrero en Parque Viva

Según indicaron voceros de Primo se trata de un esfuerzo adicional por brindar a un grupo grande de fans la última oportunidad de disfrutar de la extraordinaria presentación.

Son algunas entradas que logramos habilitar en diferentes localidades, por lo invitamos a los seguidores de BSB para que accedan a estas entradas lo más pronto posible para no perder su lugar en este gran concierto”, recalcan David Rosenfeld y Andrés Naftali, de la productora.

Considerada la banda pop masculina más importante de la historia, los Backstreet Boys enloquecerán a miles de fanáticos costarricenses en su confirmada presentación febrero 28, 2020.

El quinteto conformado por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson se presentarán en el Parque Viva, en lo que promete ser un reencuentro entre una banda de culto para fanáticos del pop y el grupo que ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo.

Por primera vez en la historia de Costa Rica, temas como “I Want It That Way”, As Long As You Love Me”, “Everybody”, “Quit playing games (with my heart)”, “Show Me The Meaning Of Being Lonely”, “I’ll Never Break Your Heart”, serán escuchados en vivo, en una noche que promete ser inolvidable para quienes aman la música de esta inmortal banda.

Localidades y precios

Para este acontecimiento musical, la empresa Primo Entertainment ha definido los siguientes precios y localidades.

Localidad Precio

Momentos BAC Credoamatic(102) 89.500

Zona Diamante (101 y 103) 79.500

Golden Circle Especial 120.000

Platino (403, 503) 82.500

VIP (402, 404, 502, 504) 62.500

Preferencia (401, 405, 501, 505) 52.500

Gramilla 24.500

Precios no incluyen comisión por servicio