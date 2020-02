Redacción- Localidades como Gradería Sur y Balcón están agotadas. Otras como las plateas están a un 80% de ocupación.

Productora habilita Tasa 0. Si su sueño es disfrutar por segunda o primera vez del concierto que la banda más exitosa de rock de los 90´s ofrecerá en el país… entonces debe apurarse.

La productora Primo Entertainment dio a conocer hoy que algunas localidades están agotadas y otras a punto de estarlo. Los fanáticos de Guns n Roses se han apresurado de hacerse de una entrada por lo que el movimiento se ha intensificado sustancialmente.

Gradería sur y balcón están agotados. Del total de entradas para el sector de las plateas queda solo un 20% y un 35% de las entradas de sombra. Si está apostando por gramilla nuestro consejo es el mismo, pues quedan un 50% de las localidades disponibles.

“Tal y como esperamos, los fánáticos de Guns no podían perderse de quizás la última oportunidad de verlos en los escenarios costarricenses. Quedan aún suficientes localidades pero nuestro consejo es no esperar hasta último momento”, insistieron David Rosenfeld y Andrés Naftali, de la productora.

El 18 de marzo del 2020 el escenario tico podrá revivir el momento único en el que Axel Rose, Slash y Duff McKagan al frente de Guns N’ Roses repetirán una noche alucinante de hard rock potente, clásico, con una banda que parecía impensable mirar junta.

Costa Rica será uno de los pocos países privilegiados en repetir el tour “Not in this Lifetime” y revivir temas que marcaron historia como “Welcome to the jungle”, “Paradise City”, Don´t Cry”, “Sweet Child o’ Mine”, “Knockin’ on Heaven’s Door”, “Patience”, “November Rain”, entre otros.

Y si el tema es dinero le tenemos una ecelente noticia. En coordinación con BAC Credomatic, Primo Entertainment habilitó el beneficio de tasa 0 para quienes desean adquirir sus tiquetes con los medios de pago de la citada empresa.

De esta forma, las entradas serían canceladas de la forma que consigna la siguiente imagen:

Las entradas pueden adquirirse por medio de la www.eticket.cr/