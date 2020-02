Centro delantero espera conseguir su primer gol en Clásicos este domingo

Redacción- El delantero costarricense, Manfred Ugalde, dejó en claro el amor y agradecimiento que tiene hacia el Saprissa antes del Clásico Nacional.

La entrega y talento del joven futbolista le han permitido ganarse el cariño de la afición, a la cual le responde con anotaciones.

Además de la misma confianza por parte de Wálter Centeno, quién partido tras partido lo coloca entre los 11 iniciales.

«Le debo todo a Saprissa, como siempre lo dije y lo voy a seguir diciendo, aquí fue donde me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad de debutar, de seguir creciendo y me siento muy contento acá y le debo todo al Deportivo Saprissa», aseguró el joven de 17 años de edad.

Su picardía dentro de la cancha y los movimientos para incomodar a los defensores contrarios le han permitido ganarse elogios y captar la atención de equipos internacionales.

Inclusive durante el año pasado Ugalde tuvo la oportunidad de viajar a Europa para realizar unas pasantías en Portugal e Italia.

No obstante, su corta edad le impidió ser contratado por alguno de los clubes que lo pudieron observar de cerca.

Aunque todo indica que para el próximo mercado de fichajes, el oriundo de Barva se convertirá en legionario, puesto que ya habrá cumplido la mayoría de edad.

No obstante, Ugalde primero sueña con salir campeón con los morados antes de salir de la institución a la que le guarda tanto cariño.

Aunque la dificultad es alta, puesto que la escuadra tibaseña no logra el título nacional desde el Clausura 2020.