Redacción – La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, reconoció el error de no cancelar el impuesto solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda y pagó lo que debía.

«Ante la consulta de un medio de prensa, acudí a Hacienda para indagar mi estado tributario. Fue en ese momento que me percaté que sí me correspondía pagar este impuesto, a pesar de que mis asesores tributarios me habían indicado que no. Cometí un error y apenas me enteré de la falta, procedí a cancelar mis obligaciones tributarias con los respectivos intereses», destacó González.

La jerarca también pidió a Hacienda, que haga una revisión minuciosa de si es necesario el pago de este impuesto para los períodos anteriores al 2016.

La información disponible sobre el inmueble, indica que para esos años, el monto del avalúo no era susceptible de pago; sin embargo, en aras de la responsabilidad fiscal, pidió que se hagan las valoraciones para garantizar que no hay pendientes.

«He cometido un error y lo he subsanado. Mi compromiso con el país y con el presidente está intacto. Asumo mis errores como ciudadana y como funcionaria pública seguiré trabajando por el país desde mi puesto como ministra hasta que el presidente así lo disponga», finalizó la jerarca.