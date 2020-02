Redacción- Educar y criar a su hijo (a) a través de la “Parentalidad Positiva” se basa en utilizar principios como: atención, orientación, reconocimiento, potenciación y educación sin violencia.

Para apoyarlo (a) en esa tarea, COOPESANA R.L, en su Clínica Central de Santa Ana, impartirá el taller gratuito de nueve sesiones llamado “Parentalidad Positiva” del 6 de febrero al 2 de abril de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Durante las nueves sesiones, los padres de familia aprenderán a cómo corregir con disciplina positiva las rabietas, berrinches de sus hijos, se les ofrecerá técnicas de relajación así como herramientas de motivación.

Este taller está dirigido a padres y madres de niños / adolescentes de 1 a 17 años vecinos de Santa Ana y adscritos al Área de Salud de este cantón josefino.

Algunos de los participantes han sido referidos desde medicina general, nutrición, psicología, trabajo social o con problemas de límites, sin embargo, si usted desea aprender sobre estas técnicas para educar a su hijo (a) puede asistir sin necesidad de una referencia médica.

“Los padres de familia van a aprender técnicas moldeadoras de conducta, funciones de familia y límites. Las sesiones son socio-educativas en la que se utilizará material escrito y en video y van a ser impartidas por profesionales de enfermería en salud mental, psicología y trabajo social”, comenta Marianela Alfaro, trabajadora social de COOPESANA R.L.

Educar en positivo

Para que su hijo (a) se desarrolle de manera adecuada, es necesario que usted lo eduque con afecto y cariño.

Algunos de los consejos que puede aplicar a través de la parentalidad positiva son:

Use vínculo afectivo, aplique normas y límites para aumentar su seguridad, involucre a su niño (a) en la toma de decisiones, aplique una sanción cuando su comportamiento no sea el adecuado, los gritos no son la forma más adecuada de educar y para que su pequeño (a) esté bien, usted tiene que estarlo con su padre o madre.

Para participar en este taller, los únicos requisitos que debe cumplir es pertenecer al Área de Salud de Santa Ana e inscribirse llamando al teléfono 2282 5242 ext 101.