Saprissa será local ante San Carlos el próximo domingo

Redacción- Wálter «Paté» Centeno aceptó sentirse triste tras la eliminación del Saprissa de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El estratega morado afirma que sus jugadores hicieron una gran serie, pero que igual el esfuerzo no les alcanzó para conseguir el pase a la siguiente fase.

Me deja triste por lo jugadores, me parece que ellos hicieron dos grandes partidos, tanto allá en Costa Rica como acá, pero ganó el otro equipo por méritos, nos faltó hacer un gol, no nos alcanzó pero los muchachos lo hicieron lo mejor posible», comentó Centeno.

Saprissa dominó a cabalidad los más de 90 minutos disputados esta noche en Montreal, aunque no logró reflejarlo en el tanteador.

Puesto que el equipo canadiense planteó un gran bloque defensivo que fue imposible de vencer para los tibaseños.

«Duele mucho por la forma en la que jugaron los jugadores, creo que lo hicieron bien, pero esto es fútbol, tanto los entrenadores como los futbolistas estamos ausentes a tener este tipo de derrotas y aveces nos toca ganar de otras formas, pero hoy estamos contentos por la evolución futbolística», sentenció Paté.

Saprissa ahora deberá viajar de regreso a territorio nacional para enfrentarse ante San Carlos el próximo domingo al ser las 7:00 pm.

Encuentro que pertenece a la jordana 12 del Campeonato Nacional, donde buscarán dejar de lado este golpe para mantenerse en lo más alto de la tab