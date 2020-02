Manfred Ugalde vive un gran momento en el Monstruo

Redacción- El exfutbolista y goleador de la Selección Nacional, Paulo César Wanchope llenó de elogios al joven atacante Manfred Ugalde.

Según el histórico futbolista de La Sele, el delantero del Deportivo Saprissa tiene aún mucho por mejorar pero le rescata su inteligencia a la hora de jugar pese a tener tan solo 17 años de edad.

«Chope» conversó con AMPrensa.com sobre su destacada carrera a nivel internacional y la temprana aparición de Ugalde en la selección mayor.

Además, también aprovechó para hablar sobre su carrera como entrenador no esta terminada y cree que la encontronazo ocurrido en Panamá le dejó una gran enseñanza a él y a los jóvenes también.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Derby County de Inglaterra?

«Muy buenos recuerdos, desde los primeros días de prueba fueron muy especiales, con muchas ganas, con ilusión de quedarme ahí, de impresionar a los entrenadores y por dicha se dio y la química con la afición desde el primer momento fue muy buena».

¿Cómo recuerda aquel histórico gol que le marcó al Manchester United en 1997?

«Bueno todavía obviamente lo tengo muy presente, sobre todo porque conforme pasan los años en la fecha que fue mi debut, tanto el club como acá en el país dan las imágenes de esa jugada, pero es un partido que no jugué de delantero, jugué como volante por la derecha y de hecho desde ahí fue que arranqué para hacer el gol».

¿Es muy difícil consolidarse en una liga tan competitiva y exigente como la Premier League?

«Es difícil sí, mantenerse sobre todo, es difícil llegar como todos lo sabemos, pero mantenerse es aún más complicado, se requiere de muchos aspectos, no solo del talento, si no una fortaleza mental para que año con año estar al nivel de la exigencia de una liga como la inglesa».

Tras jugar en países como Argentina, Qatar, Estados Unidos y España, ¿a cuál de los equipos en los que militó le guarda más cariño?

«Le guardo mucho cariño a mi debut en Europa con el Derby y obviamente también me identifico mucho con el Manchester City porque estuve cuatro años con ellos y viví un poco lo que fue la transformación del club, el hecho de ir del Maine Road al estadio actual fue especial, ya se sabía un poco el plan o proyecto que tenían y viví esa transición».

¿Hoy en día mantiene alguna comunicación con los directivos del Derby o algún otro club en el que militó a nivel internacional?

«Con los directivos no, pero sí con gente obviamente allegada que trabaja en el club, tanto en el Derby como en el Manchester City, todavía tengo contacto con ellos, también en Argentina, con Rosario Central, que aunque mi paso por ahí fue muy corto, pero el impacto y el cariño de la gente fue muy grande en Argentina».}

Como un delantero tan recordado a nivel nacional y por su paso en la selección, ¿qué opina de que Rónald González decidió llamar a Manfred Ugalde para el amistoso contra los Estado Unidos?

«Lo veo bien, normal, ha estado haciendo bien las cosas, ha sido un jugador que ha hecho diferencia, ha hecho goles, que independientemente de su edad creo que es muy justo el llamado a la selección mayor y ahora es un proceso nuevo para él y ojalá pueda adaptarse lo más rápido posible y podamos tener un delantero para rato en nuestra selección».

¿Cree que Manfred Ugalde es el delantero que tanto le ha hecho falta a la selección en los últimos años o aún falta por encontrarlo?

«Lo que hace falta es un jugador que haga goles, un delantero que tenga presencia en el área, que tenga esa efectividad en el área, él la esta teniendo en nuestro campeonato nacional, hay que ver cómo se adapta al fútbol internacional, hay que ver cómo evoluciona también porque solo tiene 17 años, hay que esperar para ver cómo va evolucionando su juego y la madurez que vaya adquiriendo, de momento se ve un jugador muy talentoso que a pesar de su corta edad toma muy buenas decisiones, se mueve muy bien en el campo, se ve muy maduro pero todavía tiene espacio para mejorar».

¿Cree que Manfred Ugalde debería saltarse el proceso de selecciones menores para comenzar a rozarse con la selección mayor o considera que tiene que cumplir con el proceso?

«Puede estar en las dos, yo no le veo problema, yo creo que esto es un llamado para tenerlo más de cerca, para ver cómo él reacciona al hecho de estar en la selección mayor, los entrenamientos, el viaje que tienen hacia los Estados Unidos, cómo se adapta a los compañeros».

«También tiene una competencia con la sub-20, que viene el premundial ahora en junio, también puede estar, yo creo que es importante darle esa experiencia ya a nivel internacional porque se lo ha ganado y ya los entrenadores verán qué rumbo darle».

¿Le preocupa la sequía de partidos que ha sufrido Bryan Ruiz que lo ha terminado alejando de la selección?

«Sí, es preocupante porque todavía todos sentimos que puede dar un poco más, que pueda colaborar en este proceso para el mundial de Qatar, pero bueno ya tiene mucho tiempo de no estar jugando y eso ya es un tema muy personal, no sabemos qué es lo que esta pasando a nivel contractual y muchas cosas, pero sí es una lastima que no podamos tenerlo».

¿Tiene alguna espina pendiente con la selección luego de como se dio su salida por el altercado en Panamá?

«No, porque estoy muy joven en esta profesión, yo creo que empecé muy rápido, prácticamente yo casi sin dirigir en la primera división pero fui entrenador de la selección mayor y todo, así que el tiempo lo dirá, creo que he tenido mucha paciencia, he estado tranquilo y sé que la oportunidad llegará para volver a dirigir, ya sea a nivel de selección o de clubes».

¿Se arrepiente del encontronazo ocurrido en Panamá en el 2015?

«No, porque son molestias de la vida de las que uno tiene que aprender y no solo fue aprendizaje para mí, si no para todos los niños y la juventud también».

La Cobra como era conocido en sus días como futbolista, vive tranquilo en el Gran Área Metropolitana tras su exitosa carrera deportiva.