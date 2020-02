Redacción- El presentador Víctor Carvajal manifestó en su Instagram que su cuenta de Facebook fue hackeada.

En el perfil de Carvajal se logra ver que hace dos semanas se han publicado extraños vídeos.

Carvajal fue víctima de los hackers quienes le robaron la página de Facebook con más de 395 mil seguidores.

El expresentador de «De boca en boca» dio a conocer dicha información en su cuenta de Instagram donde pidió a sus seguidores las disculpas si llegan a poner cosas fuera de lugar en su nombre.

“Amigos, les comento por acá que algo pasó con la página de facebook que tengo, resulta que no puedo acceder, por aquello de las moscas tengan cuidado por si les llegan mensajes raros o asi con esa cuenta a mi nombre. Uds saben que no soy de enviar mensajes privados. Cualquier cosita me disculpo y tengan cuidado con los mensajes.” manifestó Carvajal.