Ruiz tiene más de un años sin jugar en el Santos

Redacción – El técnico de La Sele, Rónald González, le recomendó a Bryan Ruiz fichar con Alajuelense, con el fin de que recuperara su ritmo de competencia.

La complicada situación del capi de la Tricolor en el Santos de Brasil, hizo que el timonel patrio le recomendará a Ruiz fichar con Alajuelense o cualquier otro club tico.

El consejo se lo dio González con el fin de recuperar al talentoso volante, que jugó su último partido con el Peixe el 12 de noviembre del 2018.

Ya ha pasado más de un año desde la última actuación de Bryan Ruiz en Brasil. En ese juego vio caer a los santistas con marcador de 0-1 ante Chapecoense.

Esa difícil situación de Bryan en Brasil lo ha alejado de La Sele, donde se nota su ausencia, debido que no hay un jugador con su liderazgo y talento.

Ante ello, Rónald González conversó con él y en una entrevista con el programa 120 minutos de Radio Monumental reveló el consejo que le dio a Ruiz.

«Se lo recomendé a Bryan, le dije «flaco» vengase para acá. Vengase para Alajuelense, Carmelita o cualquier equipo más cerca de nosotros.

Pero lo de Bryan es una situación ya de él. Yo no me puede meter en la vida personal. Mi perfil de entrenador no es de meterse en la vida personal de los jugadores».

Alajuelense hace unos meses atrás anduvo tras los servicios del Capi, pero su elevado salario en Brasil evitó cualquier tipo de negociación con el volante.

Para González es muy importante que Bryan recupere su nivel y vea minutos muy pronto, ya que lo considera pieza trascendental en La Sele.

Declaraciones dadas a 120 minutos de Radio Monumental