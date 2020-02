Salvatierra se declara enamorado de su pareja

Redacción – El lateral derecho erizo, José Salvatierra, se apoya en los consejos de su novia para salir adelante de las críticas que recibe en cada partido.

Salvatierra es consciente, que cada vez que sale a la cancha siempre está en el ojo del huracán, debido a los fallos que ha cometido en el pasado.

El futbolista erizo ha sido muy criticado en redes sociales, ya que muchos aficionados rojinegros no están de acuerdo con su permanencia en la institución.

Pese a todo lo malo que se dice de José, el amor y apoyo incondicional de su novia, Michelle Mora, se ha convertido en un soporte clave para el jugador.

A lo largo de los nueve meses de relación que tiene el futbolista con su pareja, siempre ha tenido un ángel guardián que vela por su bienestar.

José asegura que Michelle llegó a cambiar su vida por completo. Inclusive, señala que desde que está con su novia se ha fortalecido más como atleta.

El jugador conversó con amprensa.com y reveló que para él es importante el apoyo de su pareja, que se ha convertido en un pilar esencial en su carrera.

«Es muy importante, la verdad es que si uno en la casa está bien, creo que todo lo demás también. En el momento en que uno tiene paz y tranquilidad, empieza a trabajar mejor y estar más tranquilo.

También uno empieza hacer las cosas mejor en cualquier aspecto de la vida. Para mí ha sido muy importante la relación que llevo en este momento y me ha ayudado para fortalecerme y a querer ser más ambicioso».

Salvatierra señala que ella casi no le comenta mucho de fútbol, pero cuando se trata de cuidado personales y demás, siempre está al pie del cañón.

«Con lo de fútbol casi no me comenta mucho, pero si siempre me acompaña al gimnasio, vamos juntos y trabajamos juntos.

Siempre está pensando en mí en la parte de recuperación, descanso y muchas cosas así, me han ayudado y me han beneficiado mucho».

En septiembre del año anterior, Salvatierra estudió para realizar las pruebas de bachillero con su novia, que por unos días se convirtió en su profesora.

El rojinegro espera estar mucho tiempo al lado de Michelle, que con el pasar de los meses ha logrado enamorar cada vez más al dueño de la banda derecha de La Liga.