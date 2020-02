Henry debutará en el banquillo del club canadiense

Redacción – El técnico francés del Montreal, Thierry Henry, le guarda mucho respeto al Deportivo Saprissa, que considera como un muy buen equipo.

El exjugador de clubes como Arsenal y FC Barcelona, hará su debut en el banquillo del cuadro canadiense este miércoles en el Estadio Ricardo Saprissa.

Titi Henry conoce bastante bien al Monstruo, ya que Roy Miller le ha contado mucho de lo que representa el cuadro morado en el país y en la región.

Henry es consciente que sus muchachos llegarán sin ritmo al juego ante el Monstruo, ya que la temporada en la MLS inicia hasta la primera semana de marzo.

Pese a llegar sin regularidad, el estratega afirma que no eso no excusa para no competir ante el cuadro tibaseño, que tendrá un duro rival al frente.

Thierry atendió a la prensa nacional y señaló que buscará darlo todo ante la escuadra morada en el juego válido por Concachampions.

«No podemos utilizar excusas, así empieza el torne y debemos iniciar así. Saprissa tiene que hacer lo que hacer y no puedo decir más. Así sale el calendario de la MLS.

Tenemos que competir contra Saprissa que es muy buen equipo y le tengo muchao respeto, siempre me hablaba Roy Miller de este equipo. Trataremos sacar un buen resultado ante Saprissa», afirmó el entrenador en conferencia de prensa.

El francés se estrenará en el banquillo del conjunto canadiense, que forma parte de la MLS, que llegó a suelo nacional con sus principales figuras en busca del triunfo.

Saprissa y Montreal Impact se verán las caras este miércoles a las 7:00 pm en La Cueva, que lucirá un ambiente espectacular para este compromiso.