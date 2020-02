Cada vez que gana un juego, dona a un refugio en Kansas

Redacción – El jugador Derrick Nnadi, defensor del equipo ganador del Super Bowl, Kansas City Chiefs, pagó para la adopción de todos los perritos de un refugio en Estados Unidos.

Se trata de 109 perros sin hogar en el KC Pet Project, ubicado en Kansas, patrocinados por el teckle defensivo.

El dinero que él pagó representa la cuota de adopción de cada uno de ellos, por lo que cualquier persona podrá hacerlos parte de su familia sin costo alguno.

«Toda mi vida quise un perro, pero en mi infancia no tuve porque mis padres no me dejaban. Cuando tuve a Rocky, él era muy tímido. Me hizo pensar en cómo otros animales, estén en albergue o no, pueden sentirse solos y asustados», fueron las palabras de Nnadi cuando le consultaron por esta generosa donación.

Las personas que quieran adoptar un perro deben hacer una donación de $150 al albergue para ayudarlos con otros animales, pero Nnadi cubrió el monto total por todos para que sean adoptados rápidamente.

Es decir, pagó $16 mil 350, lo que representa alrededor de ¢9 millones 319 mil 500.

«El costo que invertimos por animal es de cerca de $400 dólares y pedimos una cuota de solo $150. Pagamos más de lo que recibimos, pero vale la pena encontrarles un hogar. Lo que hizo Derrick nos ayuda para darles una mejor vida», expresaron desde KC Pet Project.

Y es que no es la primera vez. Cada vez que Kansas City ganaba un partido, el jugador pagaba los gastos de un perro de KC Pet Project.