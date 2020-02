Redacción- El conocido cantante reguetonero Maluma envió un mensaje para aclarar que no es gay.

Maluma les contestó a todas las personas que dicen que es gay. Sin embargo , su respuesta estuvo llena de misoginia.

«La gente es muy estúpida. ¿Cómo dicen que por qué soy gay? Dejen las huevonadas. Yo no soy gay. Si fuera gay ya lo hubiera dicho. O el que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me presta a la novia un momentico para ver qué tan gay soy?», resaltó Maluma.

Se debe mencionar que la forma en la que el cantante ‘probó’ su heterosexualidad hizo visible su machismo.

Maluma ha sido objeto de burla debido a que tiene comportamientos y rasgos que se consideran ‘femeninos’, por lo tanto, el artista salió a responder esa duda.

Se debe resaltar que las mujeres no son objetos o no pertenecen a ninguna persona, por esa respuesta el cantante ha sido fuertemente criticado.