#MiraNomas 😱😱 En #Jalisco un chofer de la ruta 63 baja a pareja gay; "aquí no pueden irse besando" Una pareja gay en Jalisco fue agredida y obligada a bajarse del transporte público sin explicación solo por darse un beso.Martín, un usuario en redes sociales, denunció este fin de semana que un chofer de la ruta 63 del Sistema de Ruta Empresarial SITRAN les obligó a bajar del transporte por no aprobar el comportamiento de la pareja.En el vídeo compartido en sus redes sociales se puede ver cómo el chofer le responde a Martín “aquí no pueden irse besando, porque no”.Además de esto, se puede escuchar cuando el chofer les dice que no se pueden besar de acuerdo a lo que él piensa, por lo que el joven no dudó en responderle al conductor."Fíjate que no nos puedes limitar de acuerdo a lo que tu piensas, estás dando un servicio público, ¿sí lo sabías?", responde el joven indignado.Según el relato, la pareja abordó el camión con placas 723-753-G a las 4:40 de la tarde, aproximadamente, y durante el trayecto desde la Calzada Independencia hasta Plaza del Sol se la pasó burlándose de ellos, frenando de manera constante con el fin de evitar cualquier tipo de contacto, además de que en repetidas ocasiones les llamó “maricones”.

Posted by Rica Noticias on Monday, 10 February 2020