Lonis pide que ha Jafet Soto se le trate diferente

Redacción – El exportero nacional, Erick Lonis, atacó con todo a Jafet Soto al considerarlo que es un irrespetuoso, malcriado y majadero.

Lonis es uno de los presentadores del programa de Teletica, Deportes Más, donde aprovechó para tirarle con todo al gerente general del Team.

Soto Molina ha sido protagonista de bochornosos actos, que lo han dejado muy mal ante los ojos de muchos aficionados al fútbol nacional.

El último episodio lamentable de Jafet fue en el Herediano vs Saprissa en la fecha cinco, donde insultó y trató de forma lamentable al cuerpo arbitral.

Ese acto le valió un castigo de 10 partidos y una multa económica de ₡500 mil. Tras lo sucedido, Lonis aprovechó para señalar que lo hace Jafet le hace daño a él y Herediano.

Erick afirma que cuál es el miedo con el florense. Inclusive, cree que al directivo no se le trata igual como se ha hecho en el pasado con otros personajes.

El exportero fue más allá y recordó lo que vivió Óscar Ramírez, que tras el fracaso en Rusia 2018 fue criticado por un sector de la afición, por u forma de pronunciar y vestir.

El mundialista en Corea y Japón 2002 atacó con todo a Jafet Soto y expresó lo siguiente sobre el polémico directivo del campeón nacional.

«Eso que Jafet hace está mal hecho. ¿Cuál es el miedo? Lo hizo. Jafet Soto insultó a los árbitros en ese partido, lo dicen los árbitros, los jugadores y acá los únicos que no han tomado partido como debe ser es el sector de la prensa.

No entiendo ¿Por qué? Un sector de la prensa le hizo una campaña espantosa a Óscar Ramírez, por como vestía. Algo espantoso a una persona de bien y educada.

A Jafet Soto lo tratan diferente, cuando él una y otra vez ha sido demasiado malcriado y demasiado irrespetuoso, ¿Por qué? no somos criticados a todos por igual.

Jafet es un majadero, porqué yo eso de que juega un papel y eso, a mí no me gusta. Uno debe ser agradecido con el deporte, para bien o para mal debe estar agradecido.

Él no era así, estuvo en La Sele y en Pérez Zeledón. Él no tenía esa forma, que se pasa, que no es él y no es así. Ese papel que juega le hace daño a él y al Herediano».

El equipo del programa Deportes Más está conformado por Erick Lonis, Richard Smith, Ramón Luis Méndez y la periodista Stephanie Chaverri.

