Su esposo admitió asesinato en un vídeo

Redacción – El atroz asesinato de Ingrid Escamilla Vargas, una mexicana de 25 años, ha causado indignación en todo el mundo y su propio esposo narró cómo la mató.

Escamilla fue asesinada el 9 de febrero, aparentemente a manos de su pareja al norte de la Ciudad de México, donde se ubicó su cuerpo con serias heridas en su casa, así como su esposo, de 46 años, lleno de sangre.

«Empezamos a discutir, seguimos discutiendo, nos empezamos a forcejear y me dijo que me quería matar y yo le dije que me matara. Estábamos ahí en la cocina y le saqué el cuchillo. Primero me lo enterró y le dije ‘hazlo de una vez’ y me pegó. Con ese mismo cuchillo que me pegó, se lo enterré por el cuello», dijo el sospechoso en un vídeo.

La joven fue desollada con un cuchillo y había sangre por todo lado.

En el vídeo, lleno de sangre, su esposo resalta que los órganos y otras partes de la mujer los tiró al drenaje.

#Video | Esto fue lo que dijo Erick Francisco “N” al confesar el asesinato de la joven Ingrid Escamilla. pic.twitter.com/aSQqXG6P3G — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) February 11, 2020

Además, según medios mexicanos, el hijo del matrimonio fue testigo de cómo mataban a su madre.

Las fotografías que evidencian la crueldad del sangriento asesinato fueron divulgadas por la mayoría de medios mexicanos en portadas de periódicos y páginas web, lo que los ciudadanos reclaman por el irrespeto a la víctima.

Es por eso que la Fiscalía General de Justicia mexicana anunció que al menos seis personas, policías y fiscales, están siendo investigadas por la filtración de las imágenes.

Las redes sociales de Ingrid Escamilla muestran a una mujer feliz y con mucho camino por delante.

Recientemente había terminado una maestría en la Universidad de Puebla.