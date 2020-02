Redacción- La simpática y querida cantante, Debi Nova, manifestó que sí grabaría una canción con Melissa Mora.

Debi Nova asistió al programa «Sin Peláez en la lengua» y durante una entrevista confesó que si grabaría con la modelo.

LEA TAMBIÉN: Esta hermosa Miss Costa Rica será la nueva presentadora de «De Boca en Boca»

Ente risas, Gustavo Peláez le consultó a la artista que si se apuntaría a un dueto con Melissa Mora.

«Sí. ¿Por qué no?. Depende mucho de la canción que hagamos. En un reggaeton no me luciría tanto, pero en una balada ¿Por qué no?», destacó Debi Nova.

Peláez sorprendido y con un poco de sarcasmo le consulta a la carismática Debi Nova que si alguna vez ha visto un vídeo de Melissa Mora.

«Creo que sí», contestó Nova.

Debi Nova es una cantautora costarricense. Ha sido parte de seis proyectos nominados a los Grammys y su canción «One Rhythm» alcanzó la posición número 1 en el Billboard Dance Chart.

Mora es la intérprete de canciones como A mover el bam bam, Dime que sí, El año viejo, Esta noche, entre otras.

¿Cantaría con Melissa Mora? La gran respuesta de DEBI NOVA Posted by TD Más Originales on Tuesday, 11 February 2020