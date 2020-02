Redacción- La influencer colombiana, Manuela Gómez Franco, compartió en sus redes sociales lo difícil que ha sido el sobrellevar el tratamiento que casi la deja sin dientes.

Gómez casi pierde sus dientes al someterse a un diseño de sonrisa hace un par de años.

La joven publicó unos vídeos en donde mostró uno de sus dientes naturales, mientras que los demás estaban cubiertos por el tratamiento.

El objetivo de la modelo era explicar e informar a las personas acerca de las consecuencias del procedimiento, ya que una vez realizado, no hay vuelta atrás.

“Hola mis amores ¿cómo están? Este video es sumamente informativo. Quiero contarles mi experiencia con el ‘maravilloso’ diseño de sonrisa. Como pueden ver, obvio me quedé mueca, se me cayó una de las carillas. Esta ya es la tercera vez que se me cae y quedo destruida, como pueden ver”, comentó en su explicación en el vídeo.

La DJ también se encargó de describir el problema que ahora tiene, pues sus dientes están demasiado débiles, por lo que en verdad recalcó en la importancia de pensar esta decisión antes de hacerla permanente.

«Vean cómo quedé, el diente es muy pequeño, me los desgastaron demasiado y obviamente así tengo todos los dientes. Entonces para que tomen conciencia y piensen antes de actuar.

Porque en este caso no hay forma de decir: ‘no, ya no’. Para que piensen, para que analicen. La gran mayoría de los odontólogos no tiene diseño de sonrisa, me pregunto por qué. Piénsenlo ustedes, que yo sí sé”, finalizó en el vídeo.