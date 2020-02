Se hizo famosa luego de entonar la canción

Ya tiene más de 450 mil seguidores en Instagram

Redacción – Una mujer que bajaba las escaleras de la estación del metro se volvió viral luego de entonar a la perfección la canción Shallow de Lady Gaga.

Se trata de Charlotte Awbery, una ciudadana de Londres de 31 años que ama cantar.

El presentador británico Kevin Freshwater fue quien grabó el vídeo cuando realizaba el reto de cantar en el metro de Londres, el cual consistía en continuar la canción que él inició.

Entre todos los que él «agarró para la cantada», algunos se animaron, otros se rieron y también hubo quienes no quisieron cantar, pero Charlotte paralizó las redes.

Ella brinda shows privados en fiestas y bodas en el Reino Unido y también sube vídeos sus redes sociales donde interpreta famosos covers.

Ahora, gracias a ese vídeo, posiblemente tenga múltiples oportunidades para lucir su voz en el escenario.

Incluso, la cantante fue invitada a The Ellen Show en Estados Unidos, donde interpretó la misma canción y recibió gran cantidad de aplausos por su hermosa voz.

Charlotte ya tiene su cuenta verificada en Instagram y alcanzó los 450 mil seguidores luego de que el vídeo se divulgara por las redes sociales.

En su perfil también tiene vídeos donde canta Can’t help falling in love de Elvis Presley, No more tears left to cry de Ariana Grande y hasta canciones de Alicia Keys y Sia.