Redacción- Banco Nacional de Sangre hace un llamado a la población a que se acerquen a donar sangre de todos los tipos.

El centro necesita aumentar las reservas para satisfacer la demanda de los centros médicos de todo el país en momentos cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está enfocada en procurar la mejor asistencia por la situación nacional por COVID-19.

El doctor Carlos Andrés Villegas, director del Banco Nacional de Sangre, explicó:

«Ante el panorama que se experimenta en la actualidad, la institución apela al espíritu solidario y llama a las personas para que se acerquen a donar este líquido vital en el Banco Nacional de Sangre ubicado al costado sur de la iglesia católica de Zapote, en horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. al mediodía»

Además recordó que el acto de la donación sanguínea constituye una práctica en la que prevalece siempre la seguridad para el donante y para el receptor.

Por lo que las personas interesadas en formar parte de este acto de solidaridad pueden acercarse a donar sin temor y con la garantía de que durante, previo y posterior al proceso de donación se ejecutan los más estrictos controles de vigilancia.

Como parte de los esfuerzos se busca colectar las reservas de sangre suficientes para atender la dinámica ordinaria y extraordinaria que pudiera presentarse.

El Banco Nacional de Sangre mantiene jornadas de donación comunitaria, para la captación masiva en distintas comunidades del territorio nacional, donde se procura atender a donantes que, en forma voluntaria.

Cerca de 15 empresas han cancelado producto de las medidas que se han implementado en algunos sectores, como parte de la estrategia que busca una disminución del riesgo de contagio del COVID-19.

Asimismo lo que genera una pérdida considerable de entre 600 y 700 donantes que se hubieran captado para satisfacer la demanda ordinaria.

Las personas interesadas en formar parte deben gozar de un buen estado de salud y tener en cuenta los siguiente:

Tener el deseo de ayudar a otras personas de manera voluntaria.

Si ha tenido un resfriado o síntomas tales como, fiebre, tos, estornudos o malestar general debe esperar para donar hasta después de 14 días de recuperación.

Presentar cédula de identidad nacional o de residencia.

Gozar de un buen estado de salud.

Edad: 18-65 años.

Peso: Más de 50 kilos.

Estatura: Más de 1.50 metros

Ingerir un desayuno liviano: frutas, galletas, pan, mermeladas o jaleas, café o té sin leche.

No consumir grasas ni lácteos.

En caso de comer algo pesado, debe esperar entre dos y tres horas luego de la comida para poder donar.

No se debe ayunar.