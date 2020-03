Redacción. El empresario nacional, Andrés Pozuelo, generó muchas críticas en las redes sociales por sus comentarios de las últimas semanas, ya que mientras las autoridades de salud recomendaban a los costarricenses quedarse en casa, como una medida de prevención ante el coronavirus, él agradecía a todos los establecimientos que se mantuvieron abiertos.

«A pesar del miedo de la gente y la baja clientela. Yo en lo personal me beneficie mucho del servicio de restaurantes, tiendas y supermercados», destacó Pozuelo.

La gente le solicitó al empresario un resguardo a la salud pública.

Además, ante las cinco medidas para minimizar los efectos del virus anunciadas por el Gobierno el pasado sábado, entre las que destacan un alivio en las cargas sociales, en el costo del crédito, en las obligaciones tributarias y en el pago de seguros y una cobertura especial para los turistas.

Pozuelo dijo: «El Estado no puede arreglar con una mano lo que destruye con la otra. Cualquier apoyo que el gobierno ofrezca lo pagarán los mismos negocios que ya están en estado crítico. Hay que reducir regulación e impuestos pero, si el gobierno no baja su gasto, no habrá crecimiento».

Además, dijo que «el caos que crean los gobiernos con su intervención es peor que cualquier virus».

Incluso, el viernes anterior, luego de que se dio a conocer que ya Costa Rica tenía reportados 23 casos de coronavirus (hoy 35) y que es necesario que la gente no se acerque a una distancia de 1,8 metros entre las personas, escribió: «El ser humano no puede vivir pensando que cada vez que se acerca a otro ser humano le va a pasar algo malo»

«De hecho, tenemos una molécula llamada oxitocina que se activa cuando confiamos y nos acercamos a otros, y es, esta cercanía la que, nos convierte en seres sociales amigables, y no en seres desconfiados y agresivos», destacó.

Esta no es la primera vez que Pozuelo es criticado en redes sociales por sus comentarios, incluso en el 2015 generó controversia en el sector empresarial, cuando amenazó con trasladar sus operaciones a Nicaragua, «porque aquí no había condiciones para invertir».