Colegio hizo publicación en Facebook

OIJ ya recibió la denuncia

Redacción – Con uniforme colegial, de camino al colegio, a plena luz del día. Una estudiante del Liceo Braulio Carrillo narró por WhatsApp sobre un aparente intento de rapto en Cartago, de camino al centro educativo.

Luego de alertar a las autoridades del colegio, ella grabó un audio con mucho nerviosismo por lo sucedido.

Al principio, el centro educativo dio la información de que se trató de un intento de secuestro, pero por lo que ella relata, sería un intento de rapto.

Mientras ella caminaba rápido para llegar al colegio, el hombre se acercaba a ella y le tomó fotografías con un celular.

«Ya estoy en el cole, pero estoy temblando. Vieras qué feo. Yo me vine por El Alto, pero normal, yo siempre me vengo por ahí y por La Guaria… ay mae, qué susto… hasta quiero llorar», destacó.

La adolescente toma ese camino como de costumbre para llegar a su centro educativo, pero parece ya no ser un lugar seguro para las mujeres que transitan solas.

«Ahí por La Guaria venían dos maes, pero yo lo tomé normal. Yo venía con los audífonos y en eso, un carro negro llegó y paró en frente mío pero en la otra acera. Yo nada más volví a ver y seguí caminando. El mae me empezó a gritar un montón de cosas, me empezó a sacar fotos y me decía que me montara en el carro», explicó la menor y soltó las lágrimas.

En el audio del que AMPrensa.com tiene copia, ella reiteró que el hombre le gritaba que se metiera al vehículo y ella empezó a caminar más rápido.

Luego, afirma que se topó a una señora llamada Luciana, quien la acompañó hasta el colegio cuando ella le contó la situación de riesgo.

«Cuando el mae pasó, bajó la ventana y se me quedó viendo. (…) Ay no, vieras qué feo. Hasta siento el corazón todo agitado», agregó la estudiante.

De acuerdo con Milton Alvarado, director de Operaciones de Fuerza Pública, recibieron una llamada del director del centro educativo, quien destacó que una estudiante había sido víctima de secuestro.

«Se realizó un patrullaje en la zona y no se localizó nada irregular», indicó Alvarado.

Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ampliaron que la menor se acercó a la delegación para presentar una denuncia, donde declaró que la habían intentado subir a un vehículo.