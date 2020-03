Redacción– Como parte de las medidas que buscan abastecer de manera urgente las reservas de sangre de todos los tipos y ante la necesidad de cumplir con la medida de evitar la saturación durante la prestación de los distintos servicios institucionales.

El Banco Nacional de Sangre implementó la modalidad de agendamiento de citas por teléfono y WhatsApp para recibir donantes en su sede.

De acuerdo con el doctor Carlos Andrés Villegas, director de esa unidad, la decisión busca que como una excepción a la medida esencial de aislamiento social que debe prevalecer en este momento, la población sana entre los 18 y los 60 años de edad, se acerque a donar sangre de manera programada y responsable.

Con este objetivo el banco de sangre implementó de manera urgente la estrategia “Si sales de casa que sea para donar”, la cual permitirá atender a donantes voluntarios que, de manera previa, haya programado su cita, a través de las siguientes vías:

Teléfono: 2280-9952 Ext. 113

WhatsApp 8821-6514

Según el doctor Villegas la implementación de esta herramienta permitirá agendar un promedio de dos pacientes cada 10 minutos, es decir, cerca de 80 citas por día en una jornada de ocho horas.

Se dará prioridad de atención a las personas que asistan con cita programada y se logrará una dinámica de atención más ordenada y con menor riesgo de aglomeración.

Aseguró que la institución continúa redoblando los esfuerzos y las posibilidades de acceso para que toda la población con espíritu solidario se acerque a donar este preciado líquido vital y de esta manera poder continuar con la atención diaria de los pacientes que lo requieren, así como asegurar las reservas de sangre en los diferentes hospitales del territorio nacional.

En las últimas semanas se han afectado de manera significativa con la reducción del 75% de las captaciones, es decir, cerca de 1500 donaciones.

El horario de atención y de citas en horario ampliado para las captaciones sanguíneas continuará en las instalaciones del Banco de Sangre ubicado al costado sur de la iglesia católica en Zapote, de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:20 p.m., viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y durante los fines de semana, sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.