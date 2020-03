Medida entra a regir a partir de maña martes al ser las 10:00 pm

Redacción- El aumento de casos de personas contagiadas con Covid-19 en el país genera que el gobierno establezca una «restricción vehicular sanitaria».

La medida se toma tras el anuncio de 24 nuevos casos entre el reporte de ayer domingo, al de hoy lunes, por lo que se llega a un total de 158 personas confirmadas con el virus.

La «restricción vehicular sanitaria» tiene el fin de disminuir significativamente el movimiento de vehículos particulares en las calles.

No obstante, esto se aplicará por un horario establecido y no por todo el día, la prohibición corre desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am.

Por su parte, las personas que no acaten esta medida se exponen a una multa por ₡22.187, tal y como lo establece la ley de tránsito.