Tienen 49, 54, 36 y 38 años

Redacción – El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, confirmó que los cuatro pacientes que permanecen en cuidados intensivos son adultos jóvenes.

Y con adultos jóvenes, Macaya quiere decir que son personas que no superan los 55 años. Los pacientes son de 49, 54, 36 y 38 años.

Dos de ellos tienen factores de riesgo y los otros dos no están dentro de un grupo de riesgo.

«Hacemos un llamado a los adultos jóvenes a que permanezcan en su casa y tengan un distanciamiento social. No queremos contagiar a nuestros adultos mayores de nuestro entorno familiar, pero también para protegerse. Los adultos mayores son los más vulnerables, pero no quiere decir que los adultos jóvenes no estén en riesgo», explicó Román Macaya.

El presidente de la Caja indicó que son 14 hospitalizados -ocho sospechosos y seis confirmados- y que los cuatro pacientes confirmados en cuidados intensivos no son adultos mayores.

El llamado es para que toda la población se comprometa y se preocupe por su salud, pues no es un tema que únicamente afecta a los adultos mayores.

Por eso se pide que la población permanezca en sus casas o de la casa al trabajo y viceversa.