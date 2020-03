Chofer de bus pide conciencia: «No tosa sobre el dinero, no soy inmune al virus»

Pide a personas ser considerados con él y otros choferes

Redacción- Un chofer de bus hizo un llamado a los usuarios de este servicio para que hagan conciencia sobre la importancia de proteger la integridad de quienes les transportan.

La emergencia por el brote del Covid-19 generó que el Consejo de Transporte Público (CTP) emitiera una serie de disposiciones para las empresas autobuseras.

Entre estas, mantener la limpieza de las unidades, así como colocar pancartas haciendo alusión a los protocolos de tos y estornudo respectivos.

El conductor que trabaja para una empresa de buses, Roy Gonzalez, compartió en su cuenta de facebook, una serie de recomendaciones para los usuarios que terminan siendo beneficiosas para este y otros choferes.

«SOY CHOFER DE BUS Hoy me pregunto son muchas personas a diario que traslado: Niños Adultos Viejitos Blancos Morenos Mulatos Me pregunto quién a pensado y al chofer quién lo cuida quién vela por ellos exacto nadie….. Será que estamos (blindados) somos inmunes al virus…. Si usted es una persona considerada por favor no nos exponga.

NO SE PONGA A TOSER EN LA MANO QUE TRAE LA PLATA NO SE LIMPIE LA NARIZ CUANDO TIENES RINITIS CON LA MANO QUE TRAE LA PLATA NO TOSA ENCIMA DE NOSOTROS ES DEMASIADA LA PLATA QUE TODOS TOCAMOS Y NO SABEMOS SI TRAE ALGUNA BACTERIA O NO….. YA Que NOSOTROS NO PODEMOS IR A GUARDAR LOS BUSES PORQUE SOMOS MAYORÍA EN CUANTO A MOVIMIENTO DEL PAÍS.

SOLO SEPA QUE LA MAYORÍA TIENEN HIJOS, ESPOSA VIVEN CON LA MAMÁ Y EL PAPÁ NO SERÍA BUENO TENER UN POQUITO DE CONCIENCIA Y PENSAR QUE SI HOY ENFERMAMOS QUIEN NOS VA A TRASLADAR MAÑANA…… SOMOS CHOFERES DE BUS SOMOS HUMANOS AL IGUAL QUE USTED PODEMOS ENFERMAR MAS NO SUSPENDER LABORES», dijo en el post.

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EL CTP ANTE COVID-19

El CTP ya ha establecido medidas para evitar el contagio del virus en el transporte público.

Estas disposiciones giran en torno a tres consideraciones:

Los lineamientos del Ministerio de Salud, que solicita a las personas no salir de sus casas en la medida de lo posible.

Además, la otra disposición para que los trabajadores realicen teletrabajo y por último, que la mayoría de personas desisten de utilizar este tipo de transporte ante la emergencia.

Tomando en cuenta estos aspectos, el CTP ha girado la orden a las empresas autobuseras para que cumplan con la capacidad técnica establecida para cada unidad.

«Cuando estos tres elementos se dan, tenemos una reducción importante de personas que deja de utilizar el transporte público», dijo Manuel Vega, director ejecutivo del CTP.

Asimismo, se da la opción de variar las frecuencias operativas en horas no pico, según el flujo de usuarios.