El volante de 19 años disputó 60 minutos ante San Carlos

Redacción – José Rodolfo Alfaro o mejor conocido como «Figuito», es una de las grandes promesas del Monstruo y con goles levanta la mano en busca de minutos.

Alfaro se destapó con un doblete ante los Toros del Norte, que sucumbieron ante el Deportivo Saprissa con marcador de 5-3, en un juego para el olvido.

José Rodolfo ingresó a la cancha al minuto 32 en lugar de Johan Venegas, que salió sin pena ni gloria del compromiso ante los norteños.

Desde su llegada «Figuito» se vio bastante participativo y tan solo cinco minutos después de su ingreso, se hizo presente en las redes con su primer tanto.

Ese gol le dio confianza al jugador de 19 años, que selló su notable actuación con una anotación al minuto 77, que ayudó para que el Monstruo finiquitara su victoria.

La redes sociales del Monstruo se llenaron de elogios el jugador, ya que muchos morados dedicaron unos instantes para pedir más minutos para José Rodolfo.

El oriundo de Grecia conversó con amprensa.com y reveló que desde su llegada al Saprissa, sabía a la perfección del duro reto que tenía al frente.

«Muy agradecido con Wálter, me he venido esforzando y acá están los resultados, ya venía preparado por si tocaba jugar. Desde que llegué acá, sabía de la competencia que hay acá. Pero yo me quise proponer ese reto.

Las oportunidades que me han tocado, las he podido aprovechar de la mejor manera, mis compañeros de más experiencia me han ayudado, me recomiendan las mejores cosas y que debo hacer».

El apodo de «Figuito» se lo encajó Guilherme Farinha, ya que según el técnico portugués, el estilo de José Rodolfo es similar al la exestrella lusitana, Luis Figo.