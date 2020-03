Alto consumo de sodio se considera uno de los principales riesgos para la salud

Redacción- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)una persona debe consumir 5 gramos de sal por día (una cucharadita) sin embargo cada costarricense está consumiendo 11.7 gramos por día.

Desde el Colegio de Profesionales en Nutrición se señala que la fuente principal de sodio en nuestra dieta es la sal común y el sodio es un mineral importante a la hora de repartir el agua por las células del cuerpo, la sal, por lo tanto, es necesaria, pero solo en cantidades pequeñas.

«Enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT): enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer, diabetes tipo 2, obesidades uno de los desafíos más importantes en la salud pública en nuestro país y disminuir el consumo de sal es quizás la acción más importante que se puede tomar para mantenerse saludables», afirma Jaritza Vega, profesional en Nutrición e investigadora de Inciensa.

Vega señala que el alto consumo de sodio se considera uno de los principales riesgos para

la salud y se estima que la reducción del sodio en la dieta es una de las estrategias más rentables para mejorar la salud de la población.

Según los datos que maneja Inciensa los costarricense consumen en promedio 11,3 gramos de sal/persona/ día (4,538 mg de sodio/persona/día), más del doble del valor recomendado por la OMS de 5g/d en adultos, lo que implica una amenaza para la salud de

toda la población.

Algunas de las recomendaciones para reducir el consumo de sal que se deben seguir son:

 Reducir gradualmente la sal cuando prepara sus comidas. No es eliminar la sal en

la preparación de comidas.

 Una reducción de un 10% de sal no es percibida por las personas, entonces empiece quitando un poquitito, alrededor de un 10% de lo que usualmente agrega. Un mes hasta tres meses después reduce otro 10%. Sigue reduciendo haciéndolo muy poco a poco. Lo importante es acostumbrar al paladar a una menor cantidad de sal.

 Evitar el uso de cubitos, polvos concentrados y salsas y si se utilizan entonces no

agregar sal.

 Utilizar principalmente olores (cebolla, ajo, chile dulce), hierbas, especies naturales

y limón para dar sabor a las comidas. En la Feria del Agricultor se consigue:

romero, albahaca, tomillo, perejil, laurel, culantro, jengibre, salvia y otros.

 Escurrir y enjuagar los vegetales enlatados

 Eliminar de la mesa el salero para que los niños no desarrollen el hábito de agregar sal a la comida.

 Ser un ejemplo de alimentación saludable para sus niños comiendo frutas y verduras sin sal agregada.

 Revisar el contenido de sodio indicado en las etiquetas de los alimentos antes de comprarlos para elegir las opciones más adecuadas para su salud y la de su familia.

 Preferir las frutas y vegetales frescos.