Este sería su segundo paso por la escuadra generaleña, el primero fue entre 2005-2007

Redacción- El actual director técnico del Santos de Guápiles, Johnny Chaves, estaría cerca de cambiar de aires y llegar al Municipal de Pérez Zeledón.

La información aún no se hace oficial por ninguna de las partes involucradas, aunque sería cuestión de horas para su confirmación.

El veterano entrenador nacional saldría de la institución caribeña para tomar el mando del cuadro generaleño.

Esta sería la primera vez que Chaves cambia de equipo en casi cinco años, puesto que llegó al conjunto del Santos en mayo de 2015.

Equipo con el que ha tenido un gran paso, pese a que constantemente sufría de muchas salidas de un torneo a otro.

No obstante, el presente Clausura 2020 no ha sido el mejor de los torneo para el entrenador de 59 años de edad, puesto que su equipo no levanta y más bien se acerca a los puestos de descenso.

Por su parte, Pérez Zeledón también atraviesa una mala racha con Omar Royero al frente, por lo que buscan su recambio.

Este movimiento terminaría desencadenando una serie e cambios en los banquillos de varios clubes de primera división.

Puesto que Royero estaría tentado a llegar como asistente técnico de Carlos Restrepo a San Carlos.

Mientras que el puesto en el Santos de Guápiles podría llegar a las manos de Luis Antonio Marín, quien hace pocos días fue cesado de su puesto con los Toros del Norte.

Con información de: Teletica Deportes