Redacción- En julio de 2018 Demi Lovato vivió uno de los episodios más fuertes de su vida: una sobredosis que la puso en grave riesgo, por lo tanto, enfocó su sencillo «I Love Me» en ese momento.

Demi Lovato regresa fuerte con el lanzamiento de un single auto reflexivo y up-tempo, «I Love Me». El single está disponible en todas las plataformas digitales.

Compuesto por Lovato, Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson y Warren Felder, “I Love Me” envía un mensaje de amor propio y de seguridad en uno mismo, sin tener en cuenta el pasado o el presente.

LEA TAMBIÉN: (Foto) Así luce la presentadora Montserrat Del Castillo sin maquillaje y sin filtros

Tras la reflexión del estribillo “I wonder when I love me is enough,” la letra llega a la conclusión “But I’m a ten out of ten, even when I forget”.

El video oficial dirigido por Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Drake, Nicki Minaj), da vida al mensaje de empoderamiento de la letra, comenzando con una batalla de alter-egos.

Demi sale victoriosa para resurgir con una perspectiva renovada, dejando atrás el pasado y con un universo colorido frente a sí.

“La primera vez que estuve sobria fue a los 19, una edad en la que se supone no debes beber del todo, tuve la ayuda que necesitaba”, señaló Demi.

La artista también mencionó que después las cosas se complicaron debido a un desorden alimenticio.

“Eso me llevó a ser realmente infeliz… Mi bulimia se volvió algo horrible, pedí ayuda pero entonces fue ahí cuando no obtuve la que necesitaba. Estuve sobria por seis años, pero era miserable. ¡Era más miserable que cuando solía beber! ¿Por qué sigo sobria?”, confesó Lovato para DeGeneres.