Autoridades piden respetar las ordenes dadas para evitar la propagación del virus

Redacción- El Ministerio de Salud en conjunto con la Fuerza Pública cerraron distintos bares y hasta unas corridas de toros por incumplir prevención contra el coronavirus.

Desde Pérez Zeledón hasta Guanacaste fueron lugares que recibieron la visita de las autoridades por el incumplimiento de las ordenes dadas para los eventos masivos.

Las visitas y cierres se dieron ayer sábado en los casos que no respetaran la orden de solo ocupar el 50% de la ocupación máxima.

Uno de los casos más preocupantes se dio en Oreamuno de Cartago, puesto que además de la aglomeración de personas en el bar, también incumplía aspectos sanitarios como la falta de alcohol en gel y toallas en los baños.

Mientras que en el Valle del General, se estaban llevando a cabo unas corridas de toros con total normalidad, pese a que dichos eventos fueron totalmente prohibidos por el gobierno.

Mientras que en el caso de la provincia de Guanacaste, también se logró detectar un bar que incumplía la ocupación del 50%.

No obstante, el mismo no pudo ser cerrado porque a la hora de que se dio con la detección de esta falta no se contaba con la presencia de miembros del Ministerio de Salud, la cual es obligatoria para poder dar el cierre.

Por su parte, en el Gran Área Metropolitana también se detectaron casos como en el Barrio La California, Heredia Centro y también en Desamparados.