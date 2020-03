Las siete provincias del país reportan casos positivos de coronavirus

Redacción – Dos laboratorios privados se unieron con las autoridades de salud para la detección del Covid-19, que ya suma 177 casos en el país.

El Ministerio de Salud le dio el aval al laboratorio Labin y de la Clínica Bíblica, luego de que presentaran el papeleo pertinente realizar pruebas y así detectar casos de Covid-19.

Estos centros médicos ya tienen el visto bueno y los mismos tienen la obligación de informarle de inmediato a las autoridades en caso de dar con un caso de coronavirus.

Los mismos también tiene el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que están muy pendientes de las pruebas que se hacen en todos los países.

Daniel Salas, ministro de salud, está muy complacido con la incorporación de estos laboratorios en la lucha para vencer al virus.

«Cualquier laboratorio privado que quisiera usar la prueba debía tener una autorización del Ministerio de Salud.

No podemos dejar que pruebas que no tienen la calidad mínima requerida. Vayan a ser usadas y que al final vayan a tener resultados, que puedan inducir al error o tomar acciones que no corresponden.

Por ejemplo: tener personas que positivas cuando no lo eran y personas negativas cuando en realidad si lo eran. La OMS ha estado haciendo precalificación para analizar su calidad de los diferentes países.

Eso nos ayuda a poder colaborar un poco más en la parte privada y pública del país. Ya tenemos dos laboratorios que les autorizamos, ya presentaron los documentos.

Se les autorizó la importación de las pruebas por Covid-19. Corresponde a los laboratorio de la Bíblica y Labin. Cumplen con los requisitos.

Cualquier caso dado a conocer por estos laboratorios, están en la obligación inmediata de notificar al Ministerio de Salud para tomar las acciones epidemiológicas correspondientes».

Costa Rica es el segundo país con más casos de coronavirus en la región. Solamente es superado por Panamá, que reporta hasta la fecha 345 casos.