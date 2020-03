Flores se ha ganado el cariño del liguismo

Redacción – El volante manudo, Dylan Flores, está muy feliz con su nivel en la cancha y anhela con marcar su primer gol con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

Flores cada vez se ve mejor con la camiseta del León y con grandes actuaciones, ha logrado cautivar a la afición rojinegra, que está muy feliz con su desempeño.

Dylan asegura sentirse cómodo con la escuadra centenaria, ya que todos los compañeros lo han apoyado para que su mejor adaptación.

El jugador ha llegado aportar todo su talento y calidad al plantel liderado por Andrés Carevic, que está muy complacido con el nivel del volante.

Lea también: Jonathan Martínez ve jugadas de Andrés Iniesta para imitarlas en Saprissa

El volante asegura sentirse muy feliz con su rendimiento en la cancha, aunque eso sí, desea marcar su primer gol vestido con los colores erizos.

«Me siento muy cómodo, feliz, me está faltando anotar, lo he tratado de buscar, no se me ha dado, pero trato de tener calma en eso. Estamos haciendo las cosas bien y ganando en casa que es lo importante.

Me he sentido muy cómodo, trato de competir sanamente, tratar de ganarme un puesto y aquí no es importante quienes están jugando, si no todos dar el 100% por la misma causa, que es lo que queremos».

En el presente Clausura 2020, Flores contabiliza 469 minutos en ocho partidos disputados. En todos ellos, ha desarrollado un gran papel en la cancha.

El León alista sus mejores armas para enfrentar al Herediano el próximo domingo a las 7:00 de la noche en el Estadio Eladio Rosabal Cordero.