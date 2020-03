Redacción-En Estados Unidos, las personas ya no solo hacen filas frente a los establecimientos de primera necesidad, sino que las compras de pánico han hecho que aumente las compras de armas.

Según reportan los medios, no son pocos los que también han decidido comprar armas de fuego, cuya tenencia es un derecho consagrado en la Constitución.

Desde el fin de semana, informes de la prensa local y publicaciones en las redes sociales dan cuenta de colas en algunas tiendas de armamento en un país donde solo en 2019 hubo más tiroteos masivos que días en el año, según datos de la ONG Gun Violence Archive.

Queues to buy guns in LA 😳

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4

— Amelia Adams (@AmeliaAdams9) March 15, 2020