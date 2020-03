«Este soy yo atendiendo pacientes por Covid-19», el emotivo mensaje de doctor en redes

Pide a ticos quedarse en casa y seguir medidas

Redacción- Un doctor que se encuentra atendiendo a personas con Covid-19 en el país escribió un emotivo mensaje en redes sociales que ya es viral.

«Este soy yo, atendiendo a pacientes sospechosos por Covid-19.

Otro paciente me vio y me dijo: ‘Qué valiente doctor’ y mi respuesta fue: ‘valiente no, estoy cagado del susto'», comentó en una publicación desde su cuenta de facebook.

Se trata de Diego Chavarria, quien compartió un emotivo mensaje para hacer conciencia en las personas sobre la importancia de cuidarse, cuidar a los suyos y así, proteger a los médicos que luchan por ayudar a pacientes enfermos.

«No se exponga usted, no nos exponga a nosotros, no exponga a su familia ¿, no exponga a mi familia», expresó.

Este soy yo, atendiendo pacientes sospechosos x #COVID19. Otro paciente me vió y me dijo "que valiente doctor" y mi… Posted by Diego Chavarria on Thursday, March 19, 2020

AM Prensa intentó conversar con el doctor, se le contactó por redes y estamos a la espera de una respuesta.

Sabemos que Chavarria y demás médicos que atienden la emergencia están muy ocupados luchando por salvar vidas.

CUERPO MÉDICO TAMBIÉN REQUIERE AYUDA

La Salud mental del equipo médico detrás de Covid-19 ya es un tema que preocupa a las autoridades del Ministerio de Salud.

La entidad se prepara para darle una atención óptima a los médicos y enfermeros que desde el día uno de alerta por el brote del virus, han estado luchando para hacerle frente a esta enfermedad.

Esa preparación consiste en atender la salud física y emocional del cuerpo médico, así como la de sus familiares.

Según el médico Max Figueroa Malavassi, jefe de psiquiatría y psicología del Hospital Nacional de Niños (HNN), es imprescindible que el cuerpo médico esté en óptimas condiciones para poder ayudar a quienes requieren la atención.

«Se insta a que cada trabajador, reconociéndose a sí mismo, pida ayuda en caso de necesitarla», dijo Figueroa.

Según el especialista, quien conoce de lleno el protocolo que se está desarrollando para atender la salud mental de los médicos, el mayor problema no sería tanto un quebrando en el estado emocional del equipo, sino más bien el cansancio o desgaste físico por las largas jornadas.

Asegura que la vocación y el deseo de ayudar hacen que el cuerpo médico desee brindar la atención si descanso alguno.

El proceso de atención a los médicos implicará una monitoreo constante para asegurar no solo su bienestar sino también el de los pacientes.