No descuide las tarjetas de crédito y manéjelas con precaución

Redacción- Con la llegada del Covid 19 y los retos económicos que se presentan, algunas personas se preocupan por su estabilidad financiera, sin embargo, existen múltiples herramientas de apoyo por parte de las entidades financieras para buscar alternativas que le brinden tranquilidad.

Los expertos de Banco Cathay recomiendan que en el caso de las empresas lo primero que deben de realizar es concentrarse en la productividad y la viabilidad de negocio, luego identificar y monitorear estrictamente las variables que afectan el flujo de efectivo y revisar la estructura financiera que poseen, de manera que puedan analizar sus costos y entradas y hacer los ajustes correspondientes.

Si se presentan varias deudas lo ideal es unificar las obligaciones, siempre estudiando el

riesgo que implica y llevando el control de lo que hace, todo esto debe hacerlo de la mano

con un profesional que le permita buscar todas las alternativas posibles.

En el caso de las familias, los expertos le recomiendan el ahorro diario, que es una excelente forma de no solo guardar dinero, sino también de buscar otros fines, por ejemplo, la creación de un capital, o crear una reserva como forma de prevención.

Además, trate de ahorrar más allá del dinero, haga uso eficiente de los servicios públicos, recursos y productos de uso diario en el hogar.

Para alcanzar la estabilidad financiera el ahorro y responsabilidad se deben convertir en

una actividad habitual. De acuerdo con Adrián Zuñiga, Gerente de Banca de Personas de Cathay, lo ideal es programar dentro del presupuesto un monto específico de reserva mensual y hacer revisiones constantes del estado de la situación.

Para ahorrar y manejar su dinero, puede hacer uso de cuentas de ahorro a la vista, ahorros programados o hasta certificados de depósito a plazo con fechas de vencimiento específicas, que le permitan incrementar su capital y generar rendimientos sobre su dinero.

También puede acceder a Cuentas de Alto Rendimiento, una buena alternativa si desea obtener intereses escalonados de acuerdo con rangos de saldos promedio mensuales.

Otro de los consejos que es importante seguir es el uso correcto de las tarjetas de crédito,

ellas son una herramienta muy útil, saca de apuros a muchos y brinda soluciones financieras. Sin embargo, es necesario asesorarse para darles un uso óptimo y responsable.

“Se recomienda no desatender su tarjeta de crédito y hacer uso responsable de ésta,

recuerde que debe pagar al vencerse el período. Al pagar en un comercio, no pierda de vista su tarjeta, cancele sus comprar en la caja antes de entregarla a alguien más, si tiene

tarjetas de crédito que no utiliza, cerciórese que están en un lugar seguro, y trate de no hacer solamente los pagos mínimos, pues esta práctica genera una mayor deuda” añadió Zuñiga.

Estos son seis consejos para “llegar económicamente bien” al fin de la crisis:

1. Sea prudente y prevea los gastos a futuro.

2. Elabore un listado de las necesidades de cada mes.

3. Destine un porcentaje al ahorro.

4. Realice, por escrito, un presupuesto familiar o empresarial y dele seguimiento a la

forma en que utiliza su dinero.

5. Si tiene un ingreso extra, resérvelo o haga abonos extraordinarios a su ahorro.