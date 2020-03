El técnico florense se quejó porque nunca le consultan sobre fútbol

Redacción- El director técnico del Herediano, José Giacone, se molestó por la supuesta pelea ocurrida con el técnico de Jicaral y asegura que la misma nunca existió.

Para el estratega florense se hizo mucha bulla y sucedió un gran mal entendido con respecto a lo acontecido en el duelo del pasado miércoles.

Giacone también señaló a los medios de prensa, puesto que afirma que es poco frecuente las preguntas sobre fútbol.

El argentino afirma tener una muy buena relación con el estratega del conjunto peninsular, de quien fue compañero por varios años en su paso por el Saprissa.

«No pasó nada, no quiero hablar porque a lo que le voy a dar palo es al periodismo, yo recibí 50 mensajes de si me había pasado algo y lo que hice fue tratar de intervenir para que no sucediera nada, todo fue un invento y todos se suben a la moto para tener una noticia, hay que trabajar, pienso que el periodismo tiene que trabajar», aseguró el estratega de los rojiamarillos.

Para el técnico dos veces campeón nacional, el juego entre el Team y los jicaraleños era muy bueno para analizarlo.

Más aún por el factor de las variantes tácticas que presentó el equipo y movimientos, pero afirma que los medios prefieren cubrir el chisme en vez de algo más a nivel futbolistico.

«Nadie me hizo una pregunta de fútbol, esto parece que hay que vender y meter una noticia amarilla para que compren todo, sale que nos peleamos, el día que me pelee con un colega me ritiro del fútbol, Erick fue compañero mío en Saprissa muchos años , yo no tengo ningún problema con ningún colega», apuntó José Giacone.

Herediano ahora deberá prepararse para el juego del próximo domingo ante La Liga en el Rosabal Cordero el cual es un choque directo por el segundo lugar de la tabla.

El técnico argentino afirmó ya tener su once inicial definido para dicho compromiso definido, pero todavía se encuentra analizando posibles escenarios para escoger a los suplentes.