El Pelícano salió feliz con el resultado

Redacción – El técnico de Cartaginés, Hernán Medford, asegura que no se suma ni se resta presión, ya que sabe de la gran responsabilidad que tiene con los brumosos.

Los brumosos ganaron en Guápiles tras ocho años sin conseguirlo. El triunfo de 1-3 se gestó, gracias a los goles de Joaquín Aguirre, Marcel Hernández y Jeikel Venegas.

La victoria cae como anillo al dedo para el cuadro blanquiazul, que anhela con clasificar a la segunda ronda del Clausura 2020 tras ocho torneos sin lograrlo.

Los liderados por Medford realizaron un gran compromiso en suelo caribeño y le dieron una gran alegría a toda su afición, que siempre lo ha respaldado en todo momento.

Medford se mostró bastante contento en conferencia de prensa y señaló que su objetivo es clasificar cueste lo que cueste.

«Yo no me sumo ni me resto presión, yo siempre obligación de lograr los objetivos. ¿Cuando me he quitan presión? En ningún que he estado lo he hecho y no me lo quito acá.

Siempre he estado con la consigna de buscar la clasificación. Ojalá se de al final, ojalá se de. Debemos que trabajar mucho y corregir muchas cosas.

Si lo hacemos debemos hacer una buena segunda vuelta. Hay que recordar que tras esos puestos van todos. Entonces hay que luchar contra todos».

El técnico brumoso cambió el chip y ya piensa en La U – Universitarios, que visitará el reducto de la Vieja Metrópoli este próximo miércoles a las 5:30 pm.