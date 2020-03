En el hotel planean suspender los contratos laborales de sus empleados

Redacción – Monteverde es uno de los lugares más turísticos de Costa Rica, pero ante la crisis del Covid-19 ha sufrido una baja considerable de visitantes.

Este paradisíaco destino es el favorito de muchos ticos y extranjeros para ir de vacaciones, pero ante la pandemia del coronavirus todo ha cambiado.

Los empresarios dueños de hoteles, restaurantes, cafeterías y entre otros lugares, han tenido que hacer malabares para pagarle el salario a sus empleados.

La cantidad de turistas en la zona es prácticamente nula, por lo que se la han ingeniado para salir adelante en medio la crisis del coronavirus.

Hotel el Establo es uno de los establecimientos de la zona, que ha tomado medidas con la misión de no afectar a su personal, que consta de 135 trabajadores.

Arnoldo Beeche, dueño de este lujoso sitio, conversó con AMPrensa.com y contó las medidas que ejecutarán para salir adelante.

«Estamos viendo el tema de los contratos laborales, porque definitivamente debe haber una suspensión de los mismo. Muchos se enfocan en disminuir.

Pero hay que entender que tendremos cero ingresos. Debemos hacer un cierre técnico. Solo quedarán pocas personas trabajando.

Los mismos se encargarán de cuidar los jardines y dar mantenimiento para que cuando logremos abrir todo este en óptimas condiciones.

Hemos hablado con los jefes, que ya le han comentado a los colaboradores la situación que vivimos. Nos preocupa si al final de este mes tienen el pago normal».

En el hotel planean suspender el contrato de sus empleados por tiempo indefinido, con el fin de tratar de resolver la complicada situación que viven.

Con la carta de suspensión otorgada por el lugar, los trabajadores podrán retirar un fondo que les ayudará a mantenerse el tiempo que estén cerradas las puertas.

Las reservaciones fueron canceladas por completo, se estima que han perdido cerca de 2500 a 3000 noches. Dicha situación fue un golpe bajo para este hotelero.

Se estima que más del 95% de los habitantes de la zona dependen del turismo. Por ello, Arnoldo Beeche señaló que en Monteverde tienen las alarmas encendidas.

«El 95% de la gente que vive en Monteverde sobreviven del turismo. Es preocupante, si no hay turismo todo colapsa. Puedo decir que el turismo hoy está agonizando.

Veníamos en una temporada alta en el hotel y de un pronto a otro quedamos en cero. Si me voy a las cuentas de nosotros,no hemos tenido movimientos.

Estamos en la crisis más grande de la historia en el turismo, nos preocupa que no se tomen las medidas más ambiciosas de la historia, si no de ahí no vamos a salir.

Si salimos será en tres meses. Si es así lo hacemos en temporada baja, por lo que tampoco hacemos nada. Creo que hasta en enero próximo tendremos golpes».

La misión del hotelero es mantener la mayoría de sus empleados. Beeche asegura que muchos empleados le han dicho que están al pie del cañón en estos duros momentos.

Este paradisíaco hotel cuenta con 155 habitaciones, que estos momentos están desoladas por la caída del turismo por causa del Covid-19.