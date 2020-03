La noticia fue dada a conocer por la madre de Karolay

Redacción – Con una prueba de ADN, las autoridades determinaron que los huesos encontrados en las faldas del Volcán Barva son de la mujer de 25 años, Karolay Serrano.

Según información revelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la joven mamá fue asesinada el 12 de agosto del año anterior.

Los autores de este lamentable acto fue un menor de edad y un hombre de apellido Soto, que fungieron como sicarios contratados por la antigua pareja de la mujer.

Este hombre de apellido de Cubillo es el responsable del hecho. La madre de Karolay reveló la noticia, luego de una información suministrada por los investigadores.

Resumen de lo sucedido con Karolay

Un hombre de 21 años y de apellido Cubillo Hidalgo sería el autor intelectual de asesinar a Karolay Serrano.

Este primero, mantenía una relación sentimental con la víctima y al mismo tiempo mantenía una rel a ción con otr a per s on a.

Por r a zone s que s e inve s tig a n l a s itu a ción s e le s a lió de l a s m a no s y p a r a que s u p a r e j a no s e enter a r á de l a infidelid a d, s upue s t a mente por medio de una mujer menor de ed a d cont a ctó a dos hombres de 19 y 17 a ño s p a r a a c a b a r con l a vid a de S err a no.

El 12 de agosto del 2019, a las 10:45 p.m., Cubillo de 21 a ño s de ed a d, recogió en s u vehículo a Serr a no en el s ector de L a Milp a en Gu a r a r í de Heredi a y en a p a r ienci a l a llevó h a s t a un mir a dor en l a s cerc a ní a s del Volcán B a r v a.

Un a vez a hí s upue s t a mente un hombre de 19 a ño s y un menor de 17 a ño s de ed a d, h a brí a n a c a b a do con l a vid a de e s t a femenin a , p a r a luego de s a p a r ecer el cuerpo en l a zon a mont a ño s a a led a ñ a a l volcán.

Cuando se encontraban en el sitio, se presume que los sospechosos la habrían asesinado. El caso se mantiene en investigación.