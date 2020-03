Redacción-Miembros del Partido Demócrata de Milán, Italia, decidieron hacer una donación de tablets, a centros de salud donde reciben a enfermos del coronavirus, para que puedan despedirse de sus familiares.

«La idea surgió por casualidad del doctor Cortellaro, jefe de San Carlo, quien en una entrevista contó el dolor de las personas que ingresaron al hospital solas y que se fueron en total soledad conscientes de lo que estaba por suceder y de falta de medios tecnológicos para hacer videollamadas a familiares», aseguró Lorenzo Mussotto, el encargado de compartir la iniciativa.

Y agregó: «Entonces, como PD de la Zona 6, compramos tabletas para donar a instalaciones de salud (en este caso, un hospital y un hospicio) para permitir que los enfermos puedan hablar con sus seres queridos por última vez».

IL DIRITTO DI DIRSI ADDIOI miei contatti qui sanno che posto raramente. Ma per una volta vi chiedo di prendervi pochi… Posted by Lorenzo Musotto on Wednesday, March 18, 2020

Tal como consignó el medio italiano La Stampa, gracias al aporte diario de los concejales pudieron dar con los fondos destinados a la donación.

«Les digo esto porque este pensamiento me duele más que la muerte misma y porque ciertamente hay otras residencias para ancianos, hospitales y hospicios donde limitar la infección ya no existe la posibilidad de decir adiós. Desafortunadamente, ya no nos quedan muchos fondos después de este gasto» se sinceró.

