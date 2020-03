Zaguero rojinegro fue expulsado por unos aparentes insultos sobre el central

Redacción- El defensor y veterano jugador de La Liga, Kenner Gutiérrez ve extraños los errores de Henry Bejarano por su experiencia.

Para el zaguero erizo los fallos del referí central son extraños, debido a los años que tiene como árbitro en el fútbol internacional.

Además. el número 4 de los rojinegros afirma que ni el propio juez principal sabe lo que marcó sobre el cierre del encuentro con el penal señalado a favor del Herediano.

«Me extraña de Henry (Bejarano) la verdad, con tanta experiencia, partidos internacionales y selección y que pase este tipo de cosas, trabajamos durante la semana, damos el mayor en esfuerzo dentro de la cancha y le preguntamos que qué pitó, que penal a Júnior Díaz, que penal a Jonahan McDonald y no sabe a quién le pita penal», comentó Gutiérrez.

El también capitán de los alajuelenses recibió tarjeta roja al finalizar el partido, esto por unos aparentes insultos hacia el árbitro principal.

No obstante, el propio futbolista aseguró que esto no es cierto y que lo único que le dijo fue que la última acción no era penal.

«Le di la mano y le dije que no es penal, no me parece penal y simplemente me expulsa, quiero saber que va a poner en el informe, me llama la atención», aseguró el defensa de 30 años de edad.

La escuadra alajuelense tenía la victoria en la mano a falta de pocos segundos para que se cumpliera el tiempo añadido.

Sin embargo, una jugada dividida entre Díaz y Yendrick Ruiz terminó con un señalamiento de penal a escasos minutos para el cierre.

LEA TAMBIÉN: Informe arbitral aclara expulsión de Jonathan McDonald

Decisión arbitral que molestó mucho la mayoría de llos integrantes de la institución, desde jugadores, cuerpo técnico y hasta el presidente del club, Fernando Ocampo.

Inclusive, el máximo jerarca de rojinegro afirmó al termino del partido que estaba intentando contactarse con el presidente de la Comisión de Arbitraje, pero que el mismo no le contestaba las llamadas.