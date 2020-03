Redacción- Itziar Ituño, la conocida ‘Inspectora Murillo’ de “La casa de papel”, confirmó en sus redes sociales que tiene coronavirus.

La actriz española de 45 años decidió compartir la información con todos sus seguidores y les pidió que tengan cuidado.

“Hola a tod@s!! Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus”, destacó la artista.

La actriz en su mensaje pide a todos que sean solidarios y generosos con su prójimo.

“Esto no es tontería, sean conscientes, no lo tomen a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta donde va a llegar. Ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, dice.