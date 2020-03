Redacción- El artista mexicano ALejandro Fernández realizará gira por Centroamérica y Colombia, en el mes de agosto y en el caso de Costa Rica, se confirma que la fecha será el domingo 16 de agosto.

Más adelante se darán a conocer los detalles de precios y lugares de venta de las entradas, así como la empresa productora asociada que tendrá a cargo la producción en nuestro país.

“En momentos donde la incertidumbre nos rodea, vamos a continuar contribuyendo pero en positivo, la humanidad ha aprendido a vivir con muchos males a través de la historia, nos toca a esta generación adaptarnos y seguir adelante.

La clave no es detener la economía que al final podría ser un peor mal, si no tenemos en la mesa el pan, la clave es que seamos responsables con las indicaciones de salud, precavidos pero sobre todo positivos, la energía negativa no contribuye en nada todo lo contrario perjudica a un más”, comentó Ernesto Aryecut.

Alejandro Fernández Abarca es un cantante mexicano de música ranchera, baladas y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández.

El artista tiene canciones como Me dedique a perderte, Mátalas, Hoy tengo ganas de ti, Mi querido viejo, Procuro Olvidarte, entre otras.